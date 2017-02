US-Aktien: Welche Gründe hatte das Schwächeln am Freitag? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

die wichtigsten US-Indizes haben in der letzten Woche fünf Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreicht. Das ist seit 1992 das erste Mal gewesen. Schaut man sich die Indizes einzeln an, so hat der NASDAQ-Index sieben Tage in Folge ein neues Allzeithoch erreicht, der S&P 500 und der DJIA sechs Tage in Folge. Gegen Ende der Woche schienen die Indizes jedoch nun erstmals seit langem Schwäche zu zeigen. Was nach dem Run jedoch auch zu erwarten gewesen ist, vor allem weil am letzten Freitag Verfallstag an den Terminbörsen gewesen ist.

Verfallstag an den Terminbörsen

Der Verfallstag an den Terminbörsen bedeutet, dass Optionen auf Indizes, die eine begrenzte Laufzeit haben, wertlos verfallen, sofern die Indizes einen bestimmten Kursbereich überschreiten. Damit sie nicht unnötig wertlos verfallen, versuchen große Händler die Kurse der Indizes auf bestimmten Niveaus zu halten. Ob die US-Marktschwäche damit zusammenhängt oder nicht, kann man noch nicht genau nicht sagen. Der Verfallstag-Effekt ist meistens stärker im Rahmen eines dreifachen Verfallstages, der aber erst im März stattfindet.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

