US-Aktien: Welche Branchen sind nun gefragt? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, Nike, Coca-Cola, Merck & Co, Caterpillar, United Technologies)

der Februar gilt historisch betrachtet als der schwächste Monat hinsichtlich der Aktienperformance. Das gilt vor allem für Nachwahljahre. In den vergangenen zwanzig Jahren betrug die durchschnittliche Performance des S&P 500 Index im Februar -0,13 %. Die statistische Schwäche lässt sich aktuell auch so langsam nachvollziehen. Bis auf den Technologieindex NASDAQ kommen US-Indizes nur langsam voran. Wir haben uns daher gefragt, welche Sektoren eigentlich in den vergangenen zwanzig Jahren im Februar im Schnitt am besten performt haben.

Energie, Bau und Gebrauchsgüter schlagen den Index

In den letzten zwanzig Jahren haben folgende Sektoren den Index im Februar durchschnittlich geschlagen.

Aktien aus dem Bau-Sektor schlugen den Index um 1,8 %. Der größte Gewinn betrug 11,1 %, der größte Verlust betrug -8,0 %. Auf dem zweiten Platz rangiert der Energie-Sektor. Dieser schlug den Index durchschnittlich mit 1,3 %. Höchster Gewinn waren 16,1 %, der höchste Verlust betrug -8,2 %. Auf dem dritten Platz finden sich Aktien aus dem Gebrauchsgütermarkt wieder. Der Sektor schlug den Index im Schnitt um 1,0 %, mit dem höchsten Gewinn von durchschnittlich 3,5 % und dem höchsten Verlust von -3,9 %.

