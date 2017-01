US-Aktien- Was passiert nach der Amtseinführung? (Dow Jones, NASDAQ, S&P 500)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

alle erwarten nun sehnsüchtig die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten und sind äußerst gespannt auf seine Rede. Bereits in den letzten Wochen durften Marktteilnehmer sowie Anleger kennenlernen, wie Trump mit seinen Aussagen die Märkte bewegen kann. Damit hat Trump eindeutig gezeigt, dass nicht nur die FED das Sagen hinsichtlich solcher Einflüße hat, sondern, wenn es sein muss, auch der Präsident höchst persönlich. Den Anlegern ist damit aber kaum geholfen, denn die Unsicherheit könnte im Verlauf eher steigen als abnehmen. Denn, früher oder später schlägt die Realität zu und man wird erkennen, ob all die Aussagen nur heiße Luft waren oder tatsächlich ernst gemeint.

Saisonalität betrachten hilft oft weiter

Oft sind saisonale Muster in solchen Phasen die besseren Indikatoren, als die Spekulation darauf, was Trump sagen wird und wie die Märkte darauf reagieren. Diese statistische Analyse, angewandt auf den S&P 500 Index zeigt, dass der Aktienmarkt in der Regel dazu tendiert, direkt nach einer Amtseinführung zu steigen, bevor er dann in den Februar hinein beginnt zu fallen. Das gilt besonders bei Republikaner-Kandidaten. Was aber ebenfalls besonders auffällt ist der Umstand, dass, wenn die Aktienmärkte entgegen diesem saisonalen Muster fallen, der Einbruch in der Regel bei Republikaner-Kandidaten sehr stark ausfällt. Kurz zusammengefasst: Aus statistischer Sicht, ist ein Steigen des Aktienmarktes, mit einer Dauer von etwa 1-2 Wochen, direkt nach der Amtseinführung, wahrscheinlich. Sollte allerdings dieses Muster nicht eintreten, dann sollte man sich auf etwas gefasst machen. Der Markt dürfte dann stärker und dynamischer einbrechen als erwartet wird.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse