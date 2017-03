US-Aktien: Was bringt der April?

Lieber Leser,

da sich das erste Quartal so langsam dem Ende entgegen neigt und der April ab nächste Woche beginnt, wollen wir uns wie zu Beginn eines jeden Monates die durchschnittliche historische Performance von US-Aktien im April anschauen. An dieser Stelle der Hinweis: Eine Durchschnittsperformance gibt an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, dass sich die Aktienmarktperformance in diesem Jahr der durchschnittlichen Performance angleicht. Aber sie ist natürlich kein Garant dafür. Denn Durchschnittswerte entstehen nicht ohne Ausreißer innerhalb der beobachteten Wertereihe. Wir betrachten dafür den breit gefassten S&P 500 Index.

April gehört zu den stärksten Monaten

Der Monat April gehört, historisch betrachtet, zu den stärksten Monaten eines Jahres. Seit 1928 ist der April der drittstärkste Monat, gemessen an der durchschnittlichen Performance. Diese liegt knapp über 1 %. In 62,90 % aller Fälle performte der S&P 500 Index im April positiv. Seit 1950 gilt der April ebenfalls als der drittstärkste Monat mit einer durchschnittlichen Performance von 1,5 %. In den letzten zwanzig Jahren betrug die durchschnittliche Performance sogar 2,0 %. Damit gehört der April zu den stärksten Monaten eines Jahres in den letzten zwanzig Jahren. In den letzten zehn Jahren performte der S&P 500 Index 9 Mal positiv und das eine Mal, in dem der Monat negativ abschloss, verlor der Index lediglich 0,7 %.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.