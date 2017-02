US-Aktien: War der Kursanstieg berechtigt? Die Stunde der Wahrheit! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, General Electric, Cisco, Coca-Cola, Verizon, DuPont, Visa)

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

in den USA ist die Berichtssaison in vollem Gange. Bis Montag hatten 169 Unternehmen aus dem S&P 500 Index Quartalszahlen vorgelegt. In dieser Woche folgt dann der Großteil der Berichte. Wie die Zahlen insgesamt im Vergleich zu den Schätzungen ausfallen, wird stark beobachtet. Denn dann bestätigt sich, ob der Kursanstieg des vergangenen Jahres berechtigt war.

Aktienindizes regieren generell auf Quartalsberichte. So verharrte beispielsweise der breit gefasste S&P 500 Index vor seiner starken Erholung in 2016 innerhalb einer Range. Während dieser Zeit waren die Gewinne und Umsätze im Schnitt rückläufig. Erst seit den Quartalszahlen für das dritte Quartal 2016 befinden sich die Gewinne der Unternehmen durchschnittlich nicht mehr in einer Rezession. Die Anleger haben dies allerdings bereits antizipiert, weshalb die Aktienmärkte schon vorher angestiegen sind.

Gewinne und Umsätze gestiegen

Im Schnitt haben 34 % aller Unternehmen im S&P 500 Index einen Anstieg der Gewinne in der Höhe von 6,8 % verzeichnet. Die Umsätze sind im Schnitt um 4,1 % gestiegen. Von den besagten 34 % der Unternehmen haben 66 % die Schätzungen für die Gewinne übertroffen, 50 % der Unternehmen konnten die Schätzungen für die Umsätze übertreffen.

Allgemein fällt das durchschnittliche Gewinnwachstum bezogen auf die berichtenden Unternehmen höher aus als im dritten Quartal 2016. Allerdings wurden die Schätzungen nicht so stark wie im dritten Quartal übertroffen. Ein geringes Enttäuschungspotential besteht also.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

