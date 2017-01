US-Aktien- Trumps erste Pläne! (Dow Jones, NASDAQ, S&P 500)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

nun ist Donald Trump offiziell US-Präsident. Die Amtseinführung war relativ unspektakulär und wie erwartet zog es im Vergleich zur Vereidigung von Obama in 2008, nur sehr wenige Menschen nach Washington D.C., wie einige beeindruckende Vergleiche von Luftbildern zeigen. Wie reagierten aber die Märkte darauf? Der Dow Jones Industrial Average Index ging am Freitag mit einem Plus von 0,46 & aus dem Handel. Der breitgefaste S&P 500 beendete den Handel mit einem Plus von 0,35 % und der technologielastige NASDAQ verzeichnete einen Zuwachs von 0,28 %. Insgesamt erholten sich US-Aktienmärkte also, was im Übrigen aber auch durch einen schwächeren US-Dollar unterstützt wurde. Denn, der US-Dollar Index verlor im Laufe der zweiten Hälfte der US-Session 0,35 %, der EURUSD-Kurs stieg auf über 1,07 US-Dollar je Euro um 0,38 %.

Die harten Handels-Pläne der Trump-Administration

Um keinen Eindruck eines Laissez-fair zu vermitteln, hat die neue Trump-Administration gleich nach seiner Rede ihre Strategie für die Wiederbeschaffung von Jobs für US-Amerikaner offengelegt. Dies soll vor allem auf Kosten des Transpazifischen Handelsabkommen (TTP) gehen. Trump hatte die Aufkündigung des Abkommens bereits angekündigt und setzt sie nun damit konsequent um. Darüber hinaus wird man ab nun hart gegen Staaten vorgehen, die bestehende Handelsabkommen verletzen. Auch das NAFTA-Abkommen soll neu verhandelt werden. Ob es vorteilhaft war das langjährig verhandelte TTP Abkommen aufzukündigen bleibt jedoch fraglich. Einige Ökonomen sind der Meinung, dass Trump damit China als Wettbewerber eher stärken als schädigen könnte.

