US-Aktien: Trump pusht den Markt! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

US-Indizes verzeichneten in dieser Woche allesamt neue Allzeithochs. Zunächst der NASDAQ-Index, der mit Hilfe einiger Quartalsberichte die Führung übernahm, und zu guter Letzt scheinen sich gegen Ende der Woche Trumps Ankündigungen zu möglichen Steuerreformen auf die anderen beiden wichtigen Indizes (Dow Jones Industrials und S&P 500 Index) auszuwirken.

Trump könnte ernst machen

Darauf haben alle gewartet. US-Indizes lagen die ganze Zeit sozusagen auf der Lauer. Zwar stiegen sie bis auf den NASDAQ nicht übermäßig. Allerdings hatten sie auch in einer extrem langen Zeit keine großen Verluste verzeichnet. In dieser Woche hatte Trump nun endlich die ersten Ankündigungen bezüglich geplanter Steuerreformen angekündigt. Damit schürt er erneute Hoffnungen und Euphorie an den Aktienmärkten.

Bullisches Sentiment steigt leicht

Das AAII-Sentiment, über das wir bereits im Laufe der Woche berichteten und das sich in den vergangenen zwei Wochen auf 1/3 (32,8 %) verringerte, stieg in dieser Woche auf 35,8 %. Das ist immer noch ein recht geringer Stand in Anbetracht dessen, wo die Aktienindizes aktuell notieren. Damit ist es die 110. Woche, in der die Bullen unterhalb von 50 % notieren. Das bearische Sentiment ist in dieser Woche deutlich gefallen, von 34,7 auf 27,65 %. Das neutrale Sentiment stieg hingegen auf den höchsten Stand seit Oktober auf 36,54 %.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

