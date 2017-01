US-Aktien- Transportwerte ziehen wieder an! (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

wir sind bereits auf die positive Korrelation zwischen dem DJIA und DJ-Transportation Index eingegangen. Diese Korrelation wird im Rahmen der Dow-Theorie analysiert und gehört zu einem der fünf Grundelemente dieser Theorie. Es besagt, dass sich beide Indizes bestätigen sollten, um die Richtung an den Märkten zu untermauern. Heisst, Divergenzen zwischen den Kursverläufen der beiden Indizes deuten darauf hin, dass es bald zu Trendveränderungen kommen könnte. Eine genauere Analyse der letzten beiden Jahre hat allerdings gezeigt, dass deutliche Schwäche im Transport-Index nicht unbedingt zu einem Abwärtstrend im DJIA Index führen muss, sondern lediglich zu einer Seitwärtsphase. Hingegen reagiert so gut wie immer der DJIA Index mit einem Aufwärtstrend, wenn der Transportindex nach oben gerichtet ist. Der DJIA Index wird genau genommen vom Transport Index im Falle eines Aufwärtstrends mehr gestützt als er im Falle eines Abwärtstrends von ihm gedrückt wird.

Transport Index zeigt gewisse Stabilität in der letzten Woche an

In der vergangenen Woche hat sich der Transport Index wieder stabilisiert, nachdem er vier Wochen davor zur Schwäche neigte. Der DJIA Index hat sich in diesem Zeitraum nur marginal verändert, fluktuierte also innerhalb einer engen Range seitwärts, was die obere Aussage untermauert. Sollte der Transport Index sich auch in dieser Woche weiter stabilisieren, könnte sich der DJIA Index weiterhin im positiven Bereich halten und möglicherweise sogar ein neues Allzeithoch erreichen.

