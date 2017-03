US-Aktien: Sind die Ängste vor einem Crash wie 1987 begründet? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

der Dow Jones Industrials Average Index hat am Montag den zwölften Tag in Folge ein neues Allzeithoch erreicht. Mit bereits zehn aufeinanderfolgenden Allzeithochs, ist es das erste Mal seit 1987, kurz bevor sich der starke Aktienmarktcrash ereignete. Was passiert? An der Börse kursieren prompt Schreckensszenarien, die von einem bevorstehenden Crash wie 1987 künden. Doch wie so oft ist ein Umstand alleine meist nicht dafür verantwortlich, dass es zu einem Aktien-Bärenmarkt kommt, sondern mehrere Faktoren. Rein aus der technischen Perspektive erscheint ein Crash im Ausmaß von 1987 eher unwahrscheinlich.

22 % Einbruch an einem Tag

Der Crash in 1987 ging mit einem Einbruch von 22 % auf Intraday-Basis in die Geschichte ein. Jedoch sind die anderen Umstände im Vergleich zu heute andere. So stieg der Dow Jones Index in den acht Monaten des Jahres zuvor um mehr als 40 %. Der Bullentrend war also auf Fiskaljahresbasis um einiges stärker als der aktuelle und eine Korrektur war so oder so abzusehen.

In diesem Jahr hat der Dow Jones Index gerade einmal 6,0 % an Wert hinzugewonnen. Ähnlich erscheint jedoch die Performance der Aufwärtsbewegung, wenn man nicht die Performance seit Beginn des Jahres betrachtet, sondern seit Beginn der Rally in 2016. Der Dow Jones Index hat seitdem einen Aufwertung von knapp 34 % verzeichnet.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

