US-Aktien: Plug Power und Bloom Energy an der Wasserstoff-Spitze!

Am diesem Montag wird in den USA der Memorial Day begangen, die Börsen sind daher geschlossen. Und so stehen bei den US-Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Titeln Plug Power und Bloom Energy noch immer zweistellige Kurszuwächse an der Nasdaq zu Buche. Diese stammen vom Freitag, als sich die Plug-Aktie um 11,72 Prozent auf 19,02 US-Dollar verbesserte und Bloom Energy um 10,64 Prozent auf… Hier weiterlesen