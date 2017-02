US-Aktien: Platzt jetzt die Blase? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

US-Indizes erreichen in den letzten Tagen reihenweise neue Allzeithochs. Genau genommen erreichen der Dow Jones Industrials Average sowie der S&P 500 Indizes sechs Tage in Folge ein neues Allzeithoch. Beim NASDAQ-Index war es am Mittwoch sogar der siebte Tag in Folge. Das ist Rekord. Der NASDAQ-Index hatte ein vergleichbares Kunststück zuletzt 1999 geschafft. Damals waren es aber „nur“ sechs Tage in Folge.

Fatalerweise geschah dies damals unmittelbar vor dem Zeitpunkt, als die sogenannte Dotcom-Blase platzte. In der Folge brach der NASDAQ-Index um 90 % ein. Kann sich die Geschichte wiederholen?

Technologiewerte relativ schwach – noch

Nach eingehender Auswertung lässt sich sagen, dass zumindest dieses Mal nicht der Technologie-Sektor die Schuld tragen würde, sollte die Blase tatsächlich platzen. Dieser weist nämlich eine relative Schwäche auf, wie wir gleich sehen werden. Zuallererst sollte man aber berücksichtigen, dass der Anteil der Aktien, die im NASDAQ-Index notieren und gleichzeitig aus dem Technologie-Sektor kommen, deutlich geringer ausfällt als noch in 1999. Der Anteil liegt sogar unter 50 %.

Berichtssaison läuft weiterhin sehr gut für Tech-Aktien

Die letzten Quartalszahlen deuten in der Tat eine gewisse relative Stärke des Sektors gegenüber anderen Sektoren auf. Die Gewinne fallen nur im Finanzsektor besser aus. Auf die beiden Sektoren entfallen übrigens die größten Anteile an Marktkapitalisierung im S&P 500 Index. Also für den Gesamtmarkt ist die Tatsache schon mal sehr positiv.

Relativ schwache Aktienmarktperformance, bis jetzt

Schauen wir uns allerdings lediglich die Aktienmarktperformance des Sektors mithilfe des Dow Jones US Technology Index an, dann wird deutlich, dass der Index noch nicht einmal das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 erreicht hat. In diesem Fall lässt sich eine Blase eher nicht vermuten, sofern noch nicht einmal neue Hochs erreicht wurden.

Im Verhältnis zum S&P 500 Index wird auch deutlich, dass der Sektor den Gesamtmarkt seit der Technologie-Krise nicht wirklich überperformen konnte. Die Ratio deutet auf markttechnischer Basis jedoch einen Ausbruch aus dem Hoch in 2012 an. Nach der langfristigen relativen Schwäche gegenüber dem S&P 500 Index bleibt also aus der technischen Perspektive für den Tech-Sektor einiges an Potential vorhanden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

