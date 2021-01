US-Aktien: Oregon legalisiert Psilocybin!

Oregon ist der erste Bundesstaat in der Geschichte der USA, der ein Programm zur Regulierung von Psilocybin, dem psychedelischen Wirkstoff in “Magic Mushrooms”, eingeführt hat. Die Massnahme 109 wurde in einer Abstimmung am Wahltag von 55,8% der Wähler angenommen.

Die Maßnahme schafft ein staatlich lizenziertes Psilocybin-unterstütztes Therapiesystem. Patienten über 21 Jahren wird es erlaubt sein, Psilocybin unter der Aufsicht ausgebildeter Vermittler zu



