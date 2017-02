US-Aktien: Optimistische Mittelständler treiben die Kurse! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

Lieber Leser,

seitdem Donald Trump zum US-Präsidenten gewählt worden ist, stiegen so gut wie alle US-Indizes gen neue Allzeithochs. Die Ersten allerdings, die von den Ankündigungen zur Veränderung der Handelspolitik profitiert haben, waren Small Caps. Der Russel 2000 Index hatte sein Allzeithoch aus 2015 bereits zwei Tage nach den US-Wahlen überwunden. Der Grund ist simpel. Anleger gehen davon aus, dass die Handelsrestriktionen, die der neue US-Präsident eingeplant hat, in den USA operierende Unternehmen begünstigen wird. Zu dieser Gruppe gehören vor allem kleinere Unternehmen.

Small Business Optimism Indikator

Ein viel beachteter Indikator für den Mittelstandsbereich, der Small Business Optimism Indikator, wird von der NFIB (National Federation of Independent Business) berechnet. Er ist vergleichbar mit dem ZEW-Konjunkturerwartungsindex. Denn er misst den Optimismus der Mittelständler anhand von Umfragen zu Themen wie geplante Ausgaben, Einstellungen, Erwartungen an die Konjunktur und die Umsätze und über die tatsächlichen Einstellungen, Kreditkonditionen usw.

Indikator per Januar weiterhin stabil

Seit den US-Wahlen ist dieser Index förmlich explodiert. Er stieg per November von 94,9 auf zunächst 98,4 Punkten. Der Dezember-Wert ist sodann auf 105,8 Punkten gestiegen. Die Vermutung einiger Analysten war allerdings, dass der Optimismus der Mittelständler wieder nachgeben sollte. Per Januar verzeichnete der Index tatsächlich nur einen marginalen Anstieg von 0,1 Punkten. Dennoch scheinen die Unternehmen ihre Zuversicht bisher nicht verloren zu haben.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse