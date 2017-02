US-Aktien: Nun werden die Finanzwerte wichtig! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

in der vergangenen Woche haben US-Aktienindizes allesamt neue Allzeithochs erzielt. Am Donnerstag verzeichneten die meisten Indizes leicht negative Entwicklungen und am Freitag entwickelten sie sich erneut positiv. Nichts scheint sie im Moment aufzuhalten. Denn auch in dieser Woche scheinen sich die Indizes mit dem Rückenwind einiger positiv ausgefallener Quartalsberichte überaus positiv zu entwickeln.

Berichtssaison neigt sich dem Ende

Die Berichtssaison neigt sich in dieser Woche jedoch dem Ende zu. Noch stehen die Quartalsberichte der großen Einzelhändler auf dem Zettel. Fallen diese überwiegend positiv aus, könnte dies die US-Indizes weiter oben halten. Der unterstützende Faktor Quartalsberichte dürfte jedoch so langsam abebben. Es wird sich dann zeigen, ob Erwartungen an Trumps Ankündigungen den Markt vor einer gesunden Korrektur bewahren können. In diesem Fall sollte sich das Augenmerk auf die bestlaufenden und risikoreichsten Sektoren richten, wie etwa Finanzwerte. Können diese ihr Momentum weiter beibehalten, könnten auch die Indizes weiter stabil bleiben.

