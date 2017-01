US-Aktien- Marktkapitalisierung deutlich gestiegen, was bedeutet das? (Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Wal-Mart, Coca-Cola)

Weitere Suchergebnisse zu "Johnson & Johnson":

Lieber Leser,

die Marktkapitalisierung am US-Aktienmarkt ist, gemessen an den Aktien im Russel 3000 Index, der 98 % der gesamten Marktkapitalisierung abdeckt, seit den US-Wahlen um 1,9 Billionen US-Dollar auf 25 Billionen US-Dollar gestiegen. Zum Vergleich: Im gesamten Zeitraum zwischen Wahltag 2008 und Wahltag 2016, stieg die Marktkapitalisierung um 12,3 Billionen US-Dollar. Das sind also bereits 15 % dieses Anstieges innerhalb von zwei Monaten, um die die Marktkapitalisierung zugenommen hat. Die Marktkapitalisierung stellt in gewisser Weise den Netto-Kapitalfluss in Aktien dar und kann somit auch Aufschluss darüber geben, in welche Unternehmen und Sektoren das Kapital für den besagten Zeitraum am meisten geflossen und rausgeflossen ist.

Verbraucher und Health Care verzeichneten den größten Kapitalabfluss

Schaut man sich die Liste der 40 größten Unternehmen an, die in diesem Zeitraum einen Anteil von 572 Mrd. an den 1,9 Bio. US-Dollar einnehmen, dann fallen vor allem die Unternehmen auf, die einen Kapitalabzug verzeichneten. Dazu gehören Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Wal Mart Stores, Coca-Cola, PepsiCo und Phillip Morris. All diese Unternehmen kommen entweder aus den Sektoren Health Care oder Konsum auf Verbrauchsebene, also deren Aktien als defensive Titel gelten.

Sollten Anleger sofort verkaufen?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Das sind die aktuell 3 besten Aktien der Welt, mit denen Sie noch in 2017 ein Vermögen verdienen werden! Marco Messina stellt in diesem Report vor, warum Sie jetzt einsteigen müssen, bevor es zu spät ist! Erfahren Sie exklusiv, warum diese 3 Aktien vor einer Kursexplosion stehen! >>> Jetzt hier klicken und schon bald mit 3 Aktien reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse