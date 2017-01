US-Aktien- Marktbreite schwächt sich ab (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

unter Markttechnikern gibt es einen besonders beliebten Indikator, der darauf abzielt die Gesundheit des aktuellen Trends zu messen. Genau genommen stellt die Marktbreite die relative Anzahl stark laufender Werte, dem Anteil der schwach laufenden Werte gegenüber. In der Regel nimmt man dafür den breit gefassten S&P 500 Index. Gemessen wird auf Basis von gleitenden Tagesdurchschnitten. Man ermittelt also die Anzahl der Werte, die sich oberhalb ihrer 50-Tagedurchschnitte befinden und daraus dementsprechend die Werte darunter. Aktuell befinden sich 74 % aller S&P 500-Werte oberhalb ihrer 50-Tagesdurchschnitte, was auf den ersten Blick auf eine gesunde Marktbreite hindeutet. Allerdings wird hier nicht die Momentaufnahme betrachtet, sondern die Entwicklung im Zeitverlauf.

Divergenz zwischen S&P 500 und Marktbreite

Die Marktbreite schwächt sich aktuell leicht ab, denn vor einigen Tagen noch lag die Anzahl der gut laufenden Werte bei 77 %. Es wird daher nun wichtig zu beobachten, ob sich dieser kurzfristig nach unten gerichtete Trend weiter verstärkt. Sollte es so sein und der S&P 500 Index bleibt weiterhin stabil, dann ist das ein Indiz dafür, dass es unter der Decke so langsam rumort. Vor allem, wenn die Marktbreite Werte von unter 50 % erreicht.

