US-Aktien: Die Investoren sind zwiegespalten! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, Intel, Chevron, Caterpillar, Boeing, American Express)

die American Association of Individual Investors hat sich der Beratung, der Ausbildung sowie dem Research für den privaten Investor verschrieben. Sie existiert bereits seit 1979 auf Non-Profit-Basis. Der AAII Sentiment-Indikator hat sich seitdem bei vielen Analysten als äußert zuverlässiges Werkzeug etabliert.

Der AAII-Indikator ist ein klassischer Kontra-Indikator, der sich im Grunde genommen in drei Indikatoren aufteilt: das bullische, das neutrale und das bearische Sentiment. Ist das Gros der Investoren überwiegend bullisch eingestellt, deutet es meist auf eine zu hohe Markteuphorie hin und dementsprechend dürfte sich der Trend bald dem Ende zuneigen. Das Gegenteil gilt, wenn das Sentiment überwiegend skeptisch ist, also bearisch eingestellt. In diesem Fall dürfte sich die Stabilität im Aktienmarkt weiter fortsetzen. Der Indikator wird wöchentlich aktualisiert.

Bullishes Sentiment erstmals nach den US-Wahlen wieder gefallen

Nach den US-Wahlen ist das bullische Sentiment kurzfristig auf 50 % angestiegen. Das bearische Sentiment ist dabei nur geringfügig auf knapp unter 40 % gestiegen. Seit Beginn des Jahres ist das bullische Sentiment allerdings wieder auf das Vorwahlen-Niveau gefallen, nämlich auf aktuell 32,8 %. Das bearische Sentiment beträgt 34,7 %. Das neutrale Sentiment liegt bei 33,03 %.

Zwar könnte man annehmen, dass das Zurückfallen des bullischen Sentiments auf weiterhin feste Kurse hindeutet. Allerdings ist die Verteilung zwischen den Sentiment-Kategorien recht gleichmäßig, sodass erst ein deutliches Anziehen des bearischen Sentiments ein besseres Signal für weiter steigende Aktienkurse liefern würde.

