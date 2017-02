US-Aktien: Geht die Rally weiter? Die Statistik sagt ja! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

US-Indizes haben zum Ende der letzten Woche hin einen leichten Rücksetzer erlitten. Wir haben darüber berichtet, dass die sich verringernde Marktbreite darauf einige Tage zuvor bereits hingedeutet hat. Eine gesunde Korrektur, vor allem im Zuge oder nach der anstehenden Rede Trumps vor dem Kongress am kommenden Dienstag, sollte gesund sein. Wir schauen jedoch im Rahmen dieser Analyse etwas weiter in die Zukunft und zwar aus der historisch statistischen Betrachtung heraus.

Dow Jones erzielt 11 Tage in Folge ein Allzeithoch

Der Dow Jones Industrials Average Index (DJIA) ist zwar technisch betrachtet weniger repräsentativ für den Gesamtmarkt, ihm wird medial dennoch aus allgemeingültigen Gründen viel Beachtung geschenkt. Der Industrieindex hat in dieser Woche das elfte Allzeithoch in Folge erzielt. So viel sei gesagt: Schafft es der Index in den nächsten Handelstagen erneut auf neue Hochs, dann wird er den Rekord seit 1900 brechen. Wenn man sich die durchschnittliche Performance nach solch einem Run in der Vergangenheit anschaut, dann besteht aus dieser Perspektive durchaus die Chance auf die Fortsetzung der Rally.

Rally könnte noch andauern

Statistisch betrachtet stand der DJIA Index in 79 % aller Fälle (14 Mal) in den nächsten 1-3 Monaten höher. Auch in den darauffolgenden 6-12 Monaten schloss der Index in diesen Fällen höher. Anders ausgedrückt: Das Aufwärtsmomentum könnte, abgesehen von unerwarteten Ereignissen, weiter anhalten. Die Fälle, in denen der Index tiefer geschlossen hatte, waren in 1973, als das Öl-Embargo gegen die USA den Ölpreis nach oben schießen liess und die USA in eine Rezession schlitterten. Der andere Fall, in dem der Index tiefer schloss, war der Crash in 1987.

