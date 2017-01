US-Aktien- Geht die Rally weiter? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

es gibt eine saisonale Börsenweisheit, die besagt, dass die allgemeine Aktienperformance eines gesamten Jahres ungefähr derjenigen der ersten fünf Handelstage im Januar entsprechen wird. Es ist in etwa mit der Börsenweisheit zu vergleichen „Sell in may and go away, but remember to come back in september“. Auch im letzten Jahr konnte man vermehrt von diesem Phänomen lesen, vor allem, weil der Börsenstart in 2016, sich als der schlechteste in der Börsengeschichte erwiesen hat. Wenn wir uns aber an den Verlauf der US-Aktienmärkte in 2016 erinnern, dann scheint diese Weisheit nicht besonders treffend zu sein, denn der breitgefasste S&P 500 erzielte in 2016 eine Performance von 9,5 %.

Was sagt die Statistik?

Schauen wir uns die Historie diesbezüglich an. Immer wenn der S&P 500 Index in den vergangenen 20 Jahren und in den ersten fünf Handelstagen des Jahres positiv abgeschlossen hat, schloss der Index das Jahr mit durchschnittlich 12,9 % an Wertzuwachs ab. Wenn die ersten fünf Handelstage rot geendet haben, betrug die Performance im Schnitt ca. -1 %. Schauen wir noch weiter zurück (50 Jahre), dann sind die Resultate weitaus beeindruckender. Bei positivem Abschneiden in den ersten fünf Handelstagen, performte der S&P 500 Index durchschnittlich mit 14 % im laufenden Jahr. Bei einer negativen Performance in den ersten fünf Tagen, ergab es immerhin einen durchschnittlichen Wertzuwachs von 1 %. Jetzt wird es aber noch interessanter. Schaut man sich nur die Jahre an, in denen der Index in den ersten fünf Handelstagen mehr als 1 % an Wert hinzugewonnen hat, wie auch in diesem Jahr, dann beendete der Index das Jahr in 88 % aller Fälle positiv. Absolut betrachtet ging der Index 26 Mal positiv aus dem Jahr und nur 3 Mal negativ, wobei zwei von den negativen Entwicklungen im Rahmen von Rezessionen (1973, 2002) stattfanden und das dritte Mal (2011) nur marginal negativ ausfiel. Es scheint also doch etwas an der Weisheit dran zu sein, zumindest was Durchschnittswerte angeht.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

