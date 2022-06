US-Aktien: Der Druck lässt nicht nach!

Finanztrends Video zu Dow Jones Industrial Average



Ende Mai gingen US-Aktien noch in eine breite Phase der Erholung über. Wer da schon an eine endgültige Trendwende nach den heftigen Abwertungen seit Jahresbeginn glaubte, dürfte derzeit dezent ins Schwitzen geraten. Denn so richtig stabil zeigen sich derzeit nur wenige Titel und Dow Jones und Co. gerieten am Dienstag schon wieder ordentlich ins Schwitzen. Der Leitindex in den USA… Hier weiterlesen