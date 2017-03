US-Aktien: Diese Aktie werden am stärksten leerverkauft!

Lieber Leser,

bei unserer Recherche ist uns eine Liste in die Hände gefallen, die auch Sie interessieren könnte. Es geht um Aktien aus dem breit gefassten S&P 500 Index. Gemessen wird dabei der Anteil der leerverkauften Aktien am gesamten Free Float. So viel sei gesagt, es sind einige bekannte Namen dabei, deren Aktien signifikant geshortet werden.

Under Armour und First Solar

Zu den am meisten geshorteten Aktien gehören ganz oben in der Liste der Sportbekleidungshersteller Under Armour sowie der Solarmodulehersteller First Solar. Bei beiden beträgt der Anteil der leerverkauften Aktien mehr als 24 % des gesamten Free Floats. Gefolgt werden die beiden mit knapp über 22 % vom Einzelhändler Nordstrom sowie dem Telekommunikationsunternehmen Frontier Communication mit 20,48 %. Garmin bildet dann das Schlusslicht der ersten fünf mit 18,37 %. Weitere bekannte Namen in der Liste sind beispielsweise Chipotle Mexican Grill (16,32 %), Urban Outifitters (14,05 %), TripAdvisor (13,53 %), Best Buy (13,16 %), Gap (12,96 %) und Kohl’s (12,73 %).

Ein Beitrag von Rami Jagerali.