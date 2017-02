US-Aktien: Der Dienstag ist entscheidend! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

wir haben uns zuletzt die statistische Wahrscheinlichkeit für den Verlauf der Aktienkurse für die nächsten 3-12 Monate angeschaut. Dabei kam heraus, dass historisch betrachtet der Dow Jones Industrials Average Index eine gute Chance darauf hat, am Ende des Jahres höher als aktuell zu notieren. Diese Betrachtung ändert jedoch nichts daran, dass Marktkorrekturen nun mal etwas Normales sind und die erste mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.

Kommende Woche könnte entscheidend werden

Die jetzige Woche könnte dabei eine entscheidende Rolle spielen. Der US-Präsident Donald Trump hält am Dienstag eine Rede. Es wird erwartet, dass er neue Steuerreformen ankündigt. Kann er Anleger und deren zuvor aufgebaute Erwartungen überzeugen, dann könnten US-Indizes weiter zur Stabilität neigen. Andererseits könnten diese Erwartungen aber auch enttäuscht werden. Einen kleinen Vorgeschmack darauf haben wir bereits in der vergangenen Woche gesehen, als Treasury Secretary Mnuchin die geplanten Infrastrukturmaßnahmen in das Jahr 2018 verschoben hat. Aktien aus diesem Sektor wurden breit abverkauft.

Fazit

Neben den vielen Konjunkturdaten und einigen Reden von wichtigen FED-Mitgliedern, wird die Rede des US-Präsidenten unserer Meinung nach maßgeblich dafür sein, ob die lang ersehnte Korrektur einsetzt oder nicht. Tut sie es doch, dann deutet zumindest die historische Wahrscheinlichkeit darauf, dass der Dip früher oder später massiv gekauft wird. Umso unwahrscheinlicher wird es dann, dass zu einem starken Crash kommen wird.

