US-Aktien- Biotechnologie-Sektor mit Nachholpotential? (Amgen oder Gilead Sciences)

der Biotechnologie-Sektor, vor allem in den USA, war in dem fast achtjährigen Bullenmarkt, die tragende Säule. Zwischen 2011 und 2015, erzielte der stellvertretende Dow Jones US Biotechnology Index einen Wertgewinn von 357,42 %. In dem selben Zeitraum verzeichnete der breitgefasste S&P 500 Index einen Wertzuwachs von 97,8 %. Seitdem haben beide Indizes bis Anfang 2016 korrigiert. Allerdings stieg der S&P 500 Index im Laufe des vergangenen Jahres auf neue Allzeithochs, während der Biotechnologieindex weiterhin innerhalb des Korrekturtrends verharrt. Das macht deutlich, dass in 2016, eine massive Sektor-Rotation stattgefunden hat. Das muss längerfristig betrachtet, nicht unbedingt zum Nachteil von Biotechnologiewerten sein, denn der Sektor bietet somit nun Chancen für all diejenigen, die an der abrupten Rotation nicht teilnehmen konnten.

Ausbruch aus dem Korrekturdreieck abwarten

Trotz dem Schwächeanfall des Sektors, blieb der Index, aus der markttechnischen Perspektive oberhalb der trendunterstützenden Preiszonen. Es wird also nun interessant zu sehen, ob der Korrekturtrend in den nächsten Wochen nach oben überschritten werden kann. Wenn das passiert, dann ergibt sich womöglich gutes Aufholpotential zu den Sektoren, die im vergangenen Jahr ihren Reibach machen konnten. Werte aus diesem Sektor könnten beispielsweise Amgen oder Gilead Sciences sein.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

