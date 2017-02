US-Aktien: Berichtssaison vor dem Ende – wie lautet das Fazit? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

bis letzten Freitag hatten 460 Unternehmen, die im S&P 500 Index notieren, ihre Zahlen vorgelegt. Diese Woche markiert das Ende der Berichtssaison in den USA. So viel sei gesagt: Die Erwartungen wurden größtenteils erfüllt, weshalb zumindest aus dieser Richtung und fundamental betrachtet die aktuelle Aktienrally bestätigt wird.

Gewinne wachsen bei den meisten Unternehmen

Der durchschnittliche auf die im S&P 500 Index notierenden Unternehmen entfallende Quartalsgewinn beläuft sich bis dato auf 7,7 % und liegt damit in etwa 2,0 % höher, als es die Prognosen erwarten ließen. Das durchschnittliche Umsatzwachstum beläuft sich auf 4,3 %. Das ist zwar immer noch ein Wachstum unterhalb des längerfristigen Durchschnitts. In Anbetracht der Tatsache, dass das Umsatzwachstum im dritten Quartal im Schnitt 4,0 % betrug, stellt es jedoch eine weitere Verbesserung dar. Vor allem aber auch im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen, in denen entweder kein oder negatives Wachstum verzeichnet wurde.

