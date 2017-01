US-Aktien- Automobilwerte sind wieder gefragt! (Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, Ford, GM, Fiat Chrysler)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

Lieber Leser,

die USA sind der wichtigste Absatzmarkt für Automobile weltweit. Das gilt natürlich nicht nur für deutsche Autobauer, sondern vor allem für Einheimische. Der US-Autoabsatz ist in den USA im vergangenen Jahr gut gelaufen. Es konnten annualisiert durchschnittlich 17,6 Mio. Fahrzeuge verkauft werden, wie die SAAR-Behörde ermittelt hat. Der höchste verzeichnete Wert seit über zehn Jahren. In den vergangenen zwei Jahren stieg besonders der Absatz von Pick-Ups an. Die PKW-Sparte lief dabei nur verhalten. Das könnte sich nun wieder ändern.

Dow Jones US Automobile & Parts Index

Auf diese Entwicklung deutet auch der Dow Jones US Automobile & Parts Index hin. Dieser hat seit Beginn des neuen Jahres ca. 3,0 % an Wert hinzugewonnen. Zum Vergleich: Der breitgefasste S&P 500 Index hat seit Beginn des Jahres 2017 gerade einmal 0,90 % an Wertzuwachs erzielt. General Motors ist am Absatz gemessen der größte Autobauer in den USA, gefolgt von Ford. GM hat seinen Umsatz im Dezember im Vergleich zum Vorjahr um 10 % steigern können. Fords Umsatz blieb unverändert mit 0,3 %. Der US-Umsatz von Fiat Chrysler hingegen fiel um 10 %. Dennoch, die Kurse für die Aktien der Autobauer deuten zumindest positive Erwartungen an. Seit Beginn des Jahres ist der Kurs der GM-Aktie um 7,2 % gestiegen, die Ford-Aktie verzeichnete einen Wertzuwachs von 4,1 %, während Fiat Chrysler in etwa 6,7 % verzeichnet hat.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse