US-Aktien: Amazon, Lucid, Plug Power – Mit den besten Empfehlungen!

Finanztrends Video zu Amazon



mehr >

Nach der jüngsten Aufbruchsstimmung an der Technologiebörse Nasdaq in New York (und einer ersten Korrektur zum Wochenanfang), ging es am Donnerstag mit den US-Aktien zunächst einmal zurück, bevor erneut eine Erholung einsetzte. Mit der Aktie von Handelsriese Amazon ging es zunächst um fast zwei Prozent hinauf, dann kurz ins Minus, am Ende stand ein Plus von drei Prozent. Ähnlich lief… Hier weiterlesen