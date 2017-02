US-Aktien: Alles wartet auf Trumps Rede! (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ, Procter & Gamble, Apple, IBM, Pfizer, Walt Disney, General Electric, 3M, DuPont, American Express, Intel)

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

US-Indizes scheinen weiter nach oben zu klettern. Der Dow Jones Industrial Average Index hat am Donnerstag den zehnten Tag in Folge mit einem Gewinn abgeschlossen. Seit 1987 ist das der längste aufeinanderfolgende Zeitraum. Noch vier Tage im Plus und es wäre ein Rekord seit 1897. Doch es scheint sich unter Decke nun langsam etwas Skepsis breit zu machen. Einige Sektoren senden die ersten Schwächesignale aus. So hat der Dow Jones US-Technologie Index am Donnerstag erstmals seit 15 Tagen negativ abgeschlossen. Der Transportsektor schwächelt ebenfalls.

Alles wartet auf Trumps Rede

Der neue Treasury Secretary Mnuchin hat in dieser Woche eine für Anleger etwas enttäuschende Rede gehalten, die vor allem Infrastruktur-Aktien auf die Bretter geschickt hat. Demnach sollen die Maßnahmen wohl frühstens in 2018 umsetzbar sein. Auch die geplanten Steuerreformen werden, wenn überhaupt, erst im August durch den Kongress gebracht werden können, hieß es.

Es zeichnet sich also so etwas wie zunehmende Skepsis über die zunächst vermittelte Konsequenz bei der Umsetzung der Maßnahmen ab. Und diese kann wohl nur der Präsident selbst in seiner Rede vor dem Kongress kommende Woche eindämmen. Fallen seine geplanten Maßnahmen nicht so „phänomenal“ aus, wie zuvor angekündigt, besteht ein erhöhtes Enttäuschungspotential für den Aktienmarkt. Möglicherweise suchen die ersten Anleger bereits Deckung.

