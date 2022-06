US-Aktien: Aktien brechen ein!

Die Aktienmärkte haben am Freitag im Vormittagshandel überwiegend nachgegeben und nach der Rallye des Vortages wieder an Boden verloren. Die wichtigsten Indizes haben sich alle nach unten bewegt, wobei der technologielastige Nasdaq besonders stark verlor, nachdem er am Donnerstag noch überdurchschnittlich gut abgeschnitten hatte. Deutlich im Minus Zurzeit haben sich die großen Durchschnitte von ihren Tiefstständen der Sitzung entfernt, sind… Hier weiterlesen