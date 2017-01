US-Aktien- Abverkauf nach Amtseinführung? (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ)

Weitere Suchergebnisse zu "Dow Jones Industrial Average":

in den vergangenen Tagen gingen wir auf die durchschnittliche Entwicklung von US-Aktien im Laufe eines Jahres ein, wenn die ersten fünf Handelstage im Januar entweder schwach oder gut performt haben. Dabei haben wir festgestellt, dass US-Aktien in Form des S&P 500 Index in den letzten 50 Jahren durchaus positiv performt haben, wenn letzteres eintrifft. Noch interessanter war die Erkenntnis, dass das Jahr in 88,5 % aller Fälle positiv abgeschlossen wurde, sofern die ersten Tage einen Wertgewinn von über 1 % verzeichneten.

Könnte sich nach der Amtseinführung ein Abverkauf ereignen?

Unabhängig von dieser Auswertung, die das gesamte Jahr betrachtet, fragen sich nun viele Anleger, was kurzfristig passiert, wenn die Amtseinführung Trumps am 20. Januar stattgefunden hat? Werden sich dann die zuvor aufgebauten Erwartungen in Form der sogenannten Trump-Trades wieder entladen? Findet also ein „Sell The Fact“- Ereignis statt? Auch dieser Frage kann man sich mit Hilfe statistischer Auswertungen der Historie annähern. Die Auswertung der Daten seit 1952 legt tatsächlich nahe, dass im Großteil der Fälle, sich eine kurzfristige Schwächephase nach der Amtseinführung eines Präsidenten ereignet hat, vor allem wenn ein Republikaner das Amt übernahm. Nur, dass sich diese Schwäche in der Regel nicht sofort ereignete, sondern einige Tage später, genau genommen mit Beginn des Monates Februar. Die Auswertung zeigt auch, dass der Monat Februar, im ersten Jahr eines neuen Präsidenten, im Schnitt der schwächste Monat des Jahres war.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

