US-Agrarmarkt: Starke Aussichten für Mais und Düngemittel!

Weitere Suchergebnisse zu "Mais CBOT Rolling":

Ein langsamer Start in die Frühjahrspflanzsaison und niedrige erste Schätzungen für die Maisanbauflächen haben dazu beigetragen, dass die Maispreise in USA auf ein Acht-Jahres-Hoch von über 6 USD pro Scheffel gestiegen sind. Die Agraraktien reagierten so darauf, dass der Leitindex Deere im bisherigen Jahresverlauf um 42 % zulegte und die Industriegruppe der Düngemittelhersteller mehr als doppelt so stark wie der gesamte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung