USV-Systeme von Tripp Lite sorgen für den Strom beim Patiententransport mit AIRVO(TM) 2 von Fisher & Paykel Healthcare

Chicago (ots/PRNewswire) - USV-Systeme für medizinische Einsätze unterstützen mobile Behandlung und PatiententransportTripp Lite, ein weltweit führender Hersteller von Stromversorgungs- und Konnektivitätslösungen, bietet unterbrechungsfreie Stromversorgungssysteme (USV-Systeme) für medizinische Anwendungen, die den anspruchsvollen Anforderungen von Fisher & Paykel Healthcare zur Stromversorgung des AIRVO 2 entsprechen, ihrem Atemluftbefeuchter zur Durchführung von nasaler hoher Sauerstoffzufuhr-Therapie.Basierend auf Tests bei Fisher & Paykel Healthcare erfüllen die USV-Systeme für medizinische Einsätze namens SmartPro® SMART700HGL (120 V) und SMX700HGL (230 V) von Tripp Lite die empfohlenen Spezifikationen, um den AIRVO 2 in mobilen und portablen Anwendungen mit Strom zu versorgen. Diese USV-Turmanlagen bieten vollständige Isolierung und reduzieren den kumulativen Ableitstrom der angeschlossenen Ausrüstung auf weniger als 100 Mikroampere. Die vollständige Isolierung trägt auch zur Geräuschfilterung bei und unterstützt den Gleichtakt-Überspannungsschutz.Die USV-Systeme verfügen über Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LiFePO4), um den AIRVO 2 während des Patiententransport mit Strom zu versorgen. Die Batterien zeichnen sich durch eine wesentlich höhere Zahl von Ladezyklen aus als die äquivalenten Bleisäurebatterien."Die Stromversorgung von mobilen Medizingeräten ist ein grundlegender Bestandteil in der Gesundheitsversorgung", sagte Jim Folk, Leiter der Sparte Healthcare Solutions bei Tripp Lite. "Durch Tripp Lites medizinische 700 VA USV-Systeme mit Lithium-Ionenbatterien wird es ermöglicht, die Patienten mit dem AIRVO 2 durch die Krankenhäuser und Langzeitpflegeeinrichtungen zu transportieren. Die Fähigkeit, medizinische Gerätewagen im Transportmodus mit Strom zu versorgen, sorgt dafür, dass die Therapie ohne Unterbrechung fortgesetzt werden kann."Wichtigste Funktionen von Tripp Lites 700 V USV-Systemen mit Lithium-Ionenbatterien für Medizineinsätze- 700 VA (450 W) netzinteraktiver Betrieb - UL 60601-1-Konfomität für Umgebungen mit Patientenversorgung - Lithium-Eisenphosphat-Batterien bieten zuverlässige Reserve-Stromversorgung - Batterielaufzeit beträgt 10.000 Zyklen (gegenüber 500 Zyklen für Bleisäurebatterien) - Automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert Spannungsschwankungen - Faradayscher Käfig bietet vollständige Isolierung und reduziert Ableitstrom (< 100 µA) - Modelle für 120 V (SMART700HGL) und 230 V (SMX700HGL)Um sich über die kompletten Produktserie von Tripp Lite für das Gesundheitswesen zu informieren, besuchen Sie bitte tripplite.com.Informationen zu Tripp LiteVon Desktops bis hin zu kritischer Infrastruktur stellt Tripp Lite Produkte und Lösungen bereit, um Computer, Netzwerkausrüstung und elektronischen Geräte mit Strom zu versorgen und zu verbinden, die insgesamt das Fundament unserer digitalen Welt bilden. Tripp Lite hat seinen Unternehmenssitz seit 1922 in Chicago und ist mit Niederlassungen und Partnern weltweit präsent. Erfahren Sie mehr unter tripplite.com .Informationen zu Fisher & Paykel HealthcareFisher & Paykel Healthcare ist ein führender Entwickler, Produzent und Vermarkter von Produkten und Systemen, die in der Beatmungstherapie, der Akutversorgung, bei chirurgischen Eingriffen und zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens werden in über 120 Ländern weltweit vertrieben. Weitere Informationen finden Sie unter fphcare.com .Pressekontakt:Samantha Perrymansamantha_perryman@tripplite.com+1 773.869.1533Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1159286/Tripp_Lite_Model_SMX700HGL.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/676408/Tripp_Lite_Logo.jpgWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/131931/4583337OTS: Tripp LiteOriginal-Content von: Tripp Lite, übermittelt durch news aktuell