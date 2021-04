USU Software: Zweistelliges Umsatzwachstum 2020

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.)den Umsatz trotz Corona deutlich um über 12 Prozent auf über 107 Mio. Euro gesteigert und damit die eigene Guidance übertroffen. In der Folge heben die Analysten das Kursziel und das Rating an.

Nach Analystenaussage habe das Unternehmen grundsätzlich vom aktuellen Digitalisierungstrend



