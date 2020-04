USU Software: Positives Ergebnis erwartet

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die USU Software AG im Geschäftsjahr 2019 (per 31.12.)den Umsatz erneut gesteigert, die jüngst reduzierte Prognosebandbreite leicht übertroffen und damit letztlich einen neuen Rekordwert erzielt. In der Folge passen die Analysten das Kursziel leicht nach unten an, bestätigen aber das positive Votum.

Nach Analystenaussage sei der Umsatz 2019 auf 95,63 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung