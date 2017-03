USU Software & Paul Hartmann: Zwei „Geheimtipps“ nach den Zahlen!

Liebe Leser,

die beiden deutschen Aktiengesellschaften USU Software und Paul Hartmann AG haben am 29. März ihre Geschäftszahlen für 2016 veröffentlicht. Meiner Meinung nach lohnt sich in diesem Fall ein Blick auf die wichtigsten Kennziffern, denn beide Aktientitel haben sich in letzter Zeit den Ruf eines Geheimtipps erworben.

Die HARTMANN GRUPPE

Die Paul Hartmann AG (Eigenbezeichnung: HARTMANN GRUPPE) darf man ohne jegliche Übertreibung als altehrwürdig bezeichnen. Denn das Unternehmen existiert bereits seit 1818 und ist im Bereich Medizinprodukte/-technik tätig. Kerngeschäft ist nach wie vor die Produktion von Verbandsmaterial aller Art bzw. Artikeln zur Wundbehandlung. Hartmann ist besonders spannend, weil sich dort vor gut einem Jahr die Aktionärsstruktur verändert hat.

Denn in früheren Zeiten befanden sich die Anteilsscheine der Gesellschaft in den Händen von sehr wenigen Aktionären, die sich als Schutzgemeinschaft organisiert hatten. Die Papiere wurden nur innerhalb dieser Gruppe gehandelt. Doch zum 28.11.2015 wurde die Schutzgemeinschaft aufgelöst und die Aktien sind nun im freien Börsenhandel erhältlich.

Der Zeitpunkt hätte nicht besser gewählt sein können, da das Unternehmen derzeit eine dynamische Wachstumsentwicklung durchlebt. Auch 2016 betrug das organische Wachstum 3,3 %. Der um Währungseffekte bereinigte Konzernumsatz steigerte sich um 2,3 % auf knapp 1,99 Mrd. Euro. Die 2-Milliarden-Marke ist also in greifbare Nähe gerückt.

Noch besser sah es beim operativen Ergebnis (EBIT) und Konzernergebnis aus. Hier betrug die Verbesserung +4,9 % bzw. 6,3 %. Besonders beachtlich sind aus meiner Sicht die Auswirkungen auf die Finanzsituation des Konzerns. Die Eigenkapitalquote beträgt mehr als 60 % und die Nettoliquidität hat sich verdoppelt. Damit kann nun kräftig in weiteres Wachstum investiert werden.

USU Software

USU Software ist eine Dachgesellschaft mehrerer Firmen aus dem Bereich Software und IT-/Internet-Dienstleistung. Das Unternehmen ist mit einem Jahresumsatz von 72 Mio. Euro natürlich eine andere „Hausnummer“ als die Hartmann Gruppe. Doch USU Software wächst sehr stark und dieser Umstand ist aus Aktionärssicht immer sehr verlockend. Dies gilt insbesondere dann, wenn es dem Unternehmen auch noch gelingt, trotz rapiden Wachstums schwarze Zahlen zu schreiben. Die neuen Rekordwerte bei Erlösen und operativem Ergebnis dokumentieren diese Entwicklung.

Der Umsatz legte um 9,1 % im Vergleich zum Vorjahr zu. EBITDA (+9,2 %) und EBIT (+9,3 %) wuchsen auf ähnlich hohem Niveau. Unterm Strich blieben 6,78 Mio. Euro oder 0,64 Euro je Aktie übrig. Die Dividende von 0,40 Euro pro Aktie verdeutlicht, dass ein Großteil der Überschüsse an die Aktionäre fließt. Dazu hat der Vorstand die Gewinnausschüttung nochmals um 15 % gegenüber dem Vorjahr angehoben.

Ein Beitrag von Mark de Groot.