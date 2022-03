USU Software Aktie. Kursentwicklung enttäuschend trotz stetiger Aufragseingänge. Heute „kauft“ der Bund für zweistelligen Mio EUR-Betrag.

.

Die USU Software Aktie machte in den letzten 12 Monaten wenig Freude – und das obwohl die USU Software AG (ISIN: DE000A0BVU28) in 2021 das beste Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte erzielt hatte – inclusive Dividendenvorschlag von 0,50 EUR.Was fehlt dem Kapitalmarkt? Aufträge? Perspektive? Kann es eigentlich nicht sein. Wie der heute gemeldete Auftrag für eine zentrale IT Service Management Plattform für die Bundeswehr belegt. Vielleicht findet die Aktie nach den getesteten Tiefs im Zusammenhang mit der Kursschwäche des Marktes bei Ausbruch des Kriegs in der Ukraine wieder den Weg nach oben. Charttechnisch sieht es dafür „gar nicht so schlecht aus“.

Auftrag im zweistelligen Mio EUR Bereich hilft der USU Software Aktie bestimmt

Die Bundesrepublik Deutschland hat die BWI GmbH mit der Modernisierung und dem zuverlässigen und wirtschaftlichen Betrieb der gesamten nichtmilitärischen Informations- und Kommunikationstechnik der Bundeswehr beauftragt. Im Rahmen des Projektes LI-12 konnte sich USU bei einer europaweiten Ausschreibung zur Realisierung einer IT Service Management (ITSM)-Plattform mit dem wirtschaftlichsten Angebot durchsetzen. Der Vertrag sieht eine Laufzeit von zunächst 7 Jahren mit optionaler Erweiterung vor und hat ein Gesamtvolumen im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

„Wir freuen uns über den Zuschlag und das Vertrauen der BWI, mit der USU als Digitalisierungspartner gemeinsam eines der europaweit größten ITSM-Projekte umzusetzen“, so Bernhard Oberschmidt, CEO der USU Software AG.

Projektziel sei die Schaffung eines harmonisierten IT Service Management-Frameworks für die Bundeswehr und die BWI auf einer gemeinsamen ITSM-Plattform und damit die Sicherstellung einer nachhaltigen, zukunftsfähigen ITSM-Gesamtlösung. Dazu sollen u.a. auch übergreifende Prozesse, Transparenz, Wartbarkeit und die Orientierung am De-Facto-Industriestandard ITIL gehören. Zum Einsatz komme die Lösung USU IT Service Management, die im Zuge des komplexen Großprojektes mehrere Altsysteme ablösen soll. Diese soll sukzessive auch auf weitere etwa 20 IT-Organisationen innerhalb der Bundeswehr ausgerollt werden. Eine der wesentlichen Anforderungen ist der Betrieb als sogenanntes „abgesetztes ITSM-System“ mit autark funktionierenden Prozessen.

USU Software Aktie: Umsatzwachstum auf 120 – 125 Mio. Euro geplant.



Entsprechend der veröffentlichten finalen Geschäftszahlen steigerte USU Software den Konzernumsatz um 4,3% gegenüber dem Vorjahr auf den neuen Rekordwert von 111,9 Mio EUR(2020: 107,3 Mio). Wesentlicher Wachstumstreiber waren dabei die Software-as-a-Service (SaaS)-Erlöse, die um 11,5 % auf nunmehr 10,8 Mio EUR (2020: 9,7 Mio) gestiegen sind. Die Wartungseinnahmen erhöhten sich zugleich um 4,0 % gegenüber dem Vorjahr auf 23,7 Mio EUR (2020: 22,8 Mio). Insgesamt baute USU die wiederkehrenden Umsätze (recurring revenue: Wartungserlöse zuzüglich SaaS-Einnahmen) in 2021 um 6,3% gegenüber dem Vorjahr auf 34,5 Mio EUR (2020: 32,5 Mio) aus.

Des Weiteren profitierte die USU-Gruppe vom anhaltenden Digitalisierungstrend und steigerte auch die Beratungserlöse im Berichtsjahr um 5,8% gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 63,7 Mio EUR (2020: 60,2 Mio). Erwartungsgemäß verzeichnete USU infolge des Wandels vom Einmal-Lizenzgeschäft hin zu SaaS dabei rückläufige Lizenzeinnahmen. Ungeachtet zahlreicher Lizenzaufträge von Neu- und Bestandskunden blieben die Lizenzumsätze mit insgesamt 12,0 Mio EUR (2020: 12,9 Mio) um 7,5% unter dem Vergleichswert des Vorjahres zurück. Nach Segmenten unterteilt wuchs das „Produktgeschäft“ im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% auf 81,5 Mio EUR (2020: 79,8 Mio), während USU im gleichen Zeitraum den beratungsbezogenen Umsatz des Segments „Servicegeschäft“ um 10,4% auf 30,2 Mio EUR (2020: 27,4 Mio) ausbaute.

In Summe verbesserte sich das Konzernergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich um 23,2% auf 6,8 Mio EUR (2020: 5,5 Mio ). Dies entspricht einem Ergebnis pro Aktie von 0,64 EUR(2020: 0,52 EUR).

Prognose für USU Software Aktie – passt doch. Eigentlich?

Für das Jahr 2022 plant der USU Software Vorstand ein Umsatzwachstum auf 120 – 125 Mio EUR. Und das bei einem Anteil von 45% recurring revenue am Produktneugeschäft. Insbesondere sei ein positives Indiz dieser Prognose der gestiegene Auftragsbestand, der sich gegenüber dem Vorjahr um 6,5% auf 65,9 Mio EUR (31. Dezember 2020: 61,9 Mio) erhöht hat.

Gleichzeitig soll sich das Bereinigten EBIT auf 10,5 bis 12 Mio EUR verbessern. Dies entspräche einem prognostizierten Anstieg des EBITDA auf 14,5-16,0 Mio EUR. Künftig soll das EBITDA als zentrale Planungs- und Steuerungsgröße der USU-Gruppe in den Fokus rücken. Entsprechend bestätigte der Vorstand die aktuelle Mittelfristplanung. Damit wird ein durchschnittliches organisches Umsatzwachstum für die kommenden Jahre von 10% gesehen. Sowie mit Blick auf das weiter zunehmende SaaS-Geschäft ein Ausbau der operativen Marge bis 2024 auf 13-15% erwartet. Und dies korrespondiere mit einer operativen EBITDA-Marge von 16-18 %.



