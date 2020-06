USU Aktie: Das klingt gut!

Die USU-Aktie machte ihren Besitzern zuletzt Freude – die Notierung steht aktuell in der Nähe ihres 12-Monats-Hochs. Rückenwind gab zum Beispiel die Meldung, dass USU diesen Monat einen Großauftrag im Bereich „Kundenservice“ gewinnen konnte. Der Name des Kunden wurde nicht genannt („multinationaler Einrichtungskonzern“), doch der Auftrag klingt durchaus beachtlich. So soll USU zukünftig den „internationalen Kundenservice auf zahlreichen Kanälen“ für den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung