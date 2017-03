Aliso Viejo, Kalifornien (ots/PRNewswire) -UST Global hat für Mai 2017 die Eröffnung eines evolutionären"Modernisierungs-Lab" im kalifornischen Silicon Valley angekündigt.In den meisten Unternehmensanwendungen findet sich eine Vielzahl vonAltsoftware, die ein Hindernis bei der effektivenGeschäftserweiterung darstellt. Das Modernisierungs-Lab bietet eintechnologisches Ökosystem, in dem Unternehmen Validierungen auf einerVielzahl hochmoderner Technologien durchführen können, um dieoptimale Option zu ermitteln. Das Lab wird die einzigartige Expertisevon UST Global mit den Stärken verschiedener Startups und Partnerbündeln, um technologische Altanwendungen in Lösungen der nächstenGeneration zu verwandeln. Mittels UX/UI werden in einemtechnologieunabhängigen Lab verbrauchertaugliche Erlebnisse inrelevante Unternehmensanwendungen überführt. Damit können Kundenzuversichtlich sein, dass sie kundenseitig optimal aufgestellt sind.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20160714/813943 )Die Modernisierungs-Labs von UST Global werden ihre Expertise beiinnovativer IT und digitalem Wandel mit der Kompetenzzukunftsweisender Unternehmen zusammenführen wie beispielsweiseModern Systems, die ihre fortschrittlichen technologischenFähigkeiten und Engineering-Kompetenz beisteuern, und Moonraft mitseinen kreativen und gleichzeitig Generation-Z-freundlichen Designs.Gemeinsam wird man die Modernisierung von aktuellen undAltanwendungen durch Deep Learning, erstklassige Benutzererlebnisseund Technologie-Stacks für Unternehmen vorantreiben. Das Angebot wirdein breites Spektrum an nutzenbasierten Plattformen und kreativenFrameworks umfassen. Die Kooperation mit Startups und Partnern wirdausgedehnt und Nutzerexpertise aus verschiedenen Domänen einfließen.Die Modernisierungs-Labs werden mit USTs weltumspannendem Netzwerkvon Infinity-Labs und Innovations-Labs zusammenarbeiten, um Kunden inden Bereichen Einzelhandel, Healthcare, BFSI, CyberPROOF(TM)Sicherheit und Telekommunikation mit einem lückenlosenInnovationsangebot zu versorgen.Sajan Pillai, CEO von UST Global, sagte: "Wir sind überzeugt, dassdieses neue Zeitalter riesige Chancen bietet, wenn man nur mutiggenug ist, den Status quo durch Phantasie und das Mögliche durch dasNotwendige zu ersetzt. Die Gegenwart und Zukunft gehört solchenUnternehmen. UST Global investiert in Modernisierungs-Labs, umzusammen mit Startups und Partnern in unseren hochmodernen Labsunsere Vision umzusetzen, unsere Kunden und damit auch deren Kundeneinen unerreichten Nutzen zu bieten."Kuruvilla Mathew, Chief Innovation Architect bei UST Global, fügtehinzu: "Es begeistert uns, wenn wir gemeinsam mit unseren PartnernModern Systems und Moonraft in unseren Modernisierungs-Labs führendeOrganisationen auf kreative Weise bei der Umstellung vonherkömmlichen IT-Anwendungen auf moderne Unternehmensanwendungenunterstützen können. Zusammen bieten wir einen kollaborativen undprogressiven Ansatz beim digitalen Wandel, der den Menschen in denMittelpunkt stellt und innovativ und transparent ist. So können wirdie Lieferung nutzenbasierter Lösungen beschleunigen."Informationen zu UST GlobalUST Global (http://www.ust-global.com) ist ein führender digitalerTechnologiedienstleister, der leistungsfähige Lösungen fürGlobal-1000-Unternehmen bereitstellt. UST Global will Unternehmenbeim kritischen digitalen Wandel unterstützen, um den Geschäftswertzu verbessern. UST Global ist auf sechs digitale Services derneuesten Generation spezialisiert: Design, Cyber-Sicherheit, mobileund soziale Kommunikation, Analytik und Cloud. Mit einemGeschäftsmodell, das auf dem Prinzip "weniger Kunden, mehrAufmerksamkeit" beruht, strebt UST Global nach Spitzenleistung,bietet seinen Kunden den besten Service und verschreibt sich demlangfristigen Kundenerfolg. Das im kalifornischen Aliso Viejoansässige Unternehmen UST Global beschäftigt über 17.000 Mitarbeiterund ist in 25 Ländern und auf vier Kontinenten vertreten.Informationen zu Modern SystemsModern Systems (http://www.modernsystems.com) (NASDAQ: MDSY)bietet Lösungen für Probleme in Zusammenhang mit veraltetenTechnologien und Mainframe-Modernisierung in Unternehmen. Dieeinzigartige Technologie von Modern Systems verhilft Kunden zuKosteneinsparungen bei bestehenden Mainframe-Anwendungen. Sieermöglicht die Integration von Altdaten in moderne Plattformen undreduziert das Risiko bei der Migration in neue Zielumgebungen. Mitdem Ansatz von Modern Systems lassen sich Kundenziele schneller undeffektiver umsetzen als bei jeder anderen marktgängigen Lösung.Modern Systems hat in den vergangenen 30 Jahren mehr als 250 Projektezur Anwendungsmodernisierung erfolgreich abgewickelt. Mitumfangreicher Branchenkenntnis und Modernisierungserfahrung sowieflexiblen Lösungen werden Kunden bei der Modernisierung vonAltsystemen optimal unterstützt.Informationen zu MoonraftMoonraft (http://www.moonraft.com) ist eine in Seattle undBangalore beheimatete digitale Design- und Innovationsfirma. Mit mehrals 50 Kunden aus Branchen wie Bankenwesen undFinanzdienstleistungen, produzierendes Gewerbe, Automobilsektor,Telekommunikation arbeitet Moonraft an der Aufwertung dermenschlichen Erfahrung durch designgestützte Innovation. Durch eineneinzigartigen integrierten Ansatz werden Design, Kunst undTechnologie zusammengeführt und geschäftliche Innovationenermöglicht, die ein differenziertes Kundenerlebnis bieten. DieDesignerlebnisse von Moonraft erreichen weltweit mehr als 100Millionen Nutzer und haben bei Branchenexperten wie FastCo Design undIxDA Beachtung gefunden.Pressekontakt:für Medien:UST GlobalManoj MattamanaManoj.Mattamana@ust-global.comNordamerika: +1-949-716-8757Indien: +91-9632000553Original-Content von: UST Global, übermittelt durch news aktuell