USPS: Was war los?

Der U.S. Postal Service (USPS) berichtete am Freitag von einem starken Anstieg der Versand- und Paketvolumina im Geschäftsjahr 2020, sagte jedoch, dass jegliche dauerhaften Gewinne in diesem Segment wahrscheinlich niemals den Umsatzschaden ausgleichen werden, den die COVID-19-Pandemie bei der Nachfrage nach seinen erstklassigen und Marketing-Postprodukten angerichtet hat.

In Anbetracht der außerordentlichen Ereignisse, die das Paketzustellungsgeschäft auf den Kopf gestellt haben, übertrafen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung