USONICIG stellt die weltweit erste E-Zigarette mit Ultraschall vor und sorgt für mehr Vielfalt auf dem ENDS-Markt

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - USONICIG, ein Erfinder vonneuartigen Verdampfern in China, stellt mit dem RHYTHM sein neuesProdukt vor, bei dem es sich um das weltweit erste ElectronicNicotine Delivery System (ENDS, Elektronisches System zur Freisetzungvon Nikotin) handelt, das die unternehmenseigene patentierteUltraschalltechnik für Verdampfer auch Rauchern von E-Zigaretten inEuropa bereitstellt.Anstatt das Liquid der E-Zigarette zu verbrennen oder zu erhitzen,nutzt das USONICIG RHYTHM ultrahochfrequente Schwingungen mit2.400.000 Schlägen pro Sekunde, mit denen die Oberfläche desE-Liquids in Schwingung gebracht wird. Hierdurch entsteht Dampf beieiner niedrigen Temperatur (um die 155 Grad Celsius/311 GradFahrenheit) und mit einer kleineren molekularen Struktur, wodurchschädliche chemische Emissionen verringert werden, die normalerweisebei der Verbrennung oder beim Erhitzen mit höheren Temperaturen (über240 Grad Celsius/464 Grad Fahrenheit) entstehen. Das USONICIG RHYTHM,das einen Ultraschall-Chip als Stromleiter verwendet, verfügt überein Design ohne gewickelten Draht, wodurch das Erlebnis für dieAnwender von Verdampfern verbessert werden kann, weil es keinenunangenehmen Geschmack durch die Erhitzung des gewickelten Drahtsoder durch verbrannte Watte und zur wenig oder gar kein Liquid,sogenannten "Dry Hits", gibt.Dank dieser technischen Vorteile erzeugt das USONICIG RHYTHM einenreineren und weicheren Dampf, wodurch es für Anwender vonVerdampfern, die sich gerade einer Rauchentwöhnung unterziehen oderversuchen, sich schrittweise von herkömmlichen Produkten zu lösen,die bessere Wahl ist.Herr Liu Jianfu, Präsident von USONICIG, sagte dazu: "Wir haben esuns zur Aufgabe gemacht, neue und innovative Ansätze für dieBereitstellung von gesunden Verdampfer-Produkten zu finden. DieEinführung der Vibrationstechnik mit Ultraschall wird den Anwendernvon Verdampfern ein völlig neues, reineres und gesünderes Erlebnisbeim Verdampfen bringen.""Anfang des Jahres erhielt USONICIG eine Auszeichnung der Branche,den 'Outstanding Contribution to the Vape Industry' von Vapouround,einem Fachmagazin mit Sitz im Vereinigten Königreich. Außerdem wurdedas RHYTHM, unser erster Ultraschall-Verdampfer mit dem Titel'Innovation of the Year 2018' ausgezeichnet. Wir wissen dieAnerkennung durch die Profis aus der Branche zu schätzen, und wirwerden auch weiterhin an der Erforschung und Entwicklung verbesserterProduktoptionen für den Markt arbeiten."USONICIG RHYTHM erfüllt die europäische Tabakrichtlinie (TobaccoProducts Directive 2014/40/EU (TPD)) und hat die Genehmigung für denVerkauf im Vereinigten Königreich, in Frankreich und Deutschlanderhalten. Erhältlich ist es im Online-Handel sowie inVerdampfer-Läden vor Ort.Pressekontakt:über USONICIG und das RHYTHM finden Sie unter:Website: www.usonicig.comInstagram: https://www.instagram.com/usonicigFacebook: https://business.facebook.com/usonicigTwitter: https://twitter.com/UsonicigYouTube: https://www.youtube.com/channel/UCxe5kllc4lbLdyobtiJhcEwInformationen zu USONICIGUSONICIG wurde 2014 von China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.gegründet und engagiert sich für die Erforschung und Entwicklung vongesunden Verdampfer-Produkten. Bis Juni 2018 erhielt USONICIG dieZulassung für insgesamt 255 Patente. Darunter sind 38 Patente unterdem Patentzusammenarbeitsvertrag (Patent Cooperation Treaty, PCT), 63in- und ausländische Patente für Erfindungen, 146 Gebrauchsmuster und8 in- und ausländische Designpatente. Dank der Fortschritte beiForschung und Entwicklung, beim Produktdesign und bei der Herstellunghat sich USONICIG zum Marktführer in der Branche für Verdampferentwickelt.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/723281/USONICIG.jpgOriginal-Content von: USONICIG, übermittelt durch news aktuell