USLAM Air 5.0(TM) transformiert von UBTECH stärkt AIRROBO-Staubsauger-Roboter

Hongkong (ots/PRNewswire) -AIRROBO (air-robo.com), die Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien, unterstützt von UBTECH Robotics, einem weltweit führenden Unternehmen für KI und humanoide Roboter, hat heute USLAM Air 5.0 TM vorgestellt, die mit Spannung erwartete Technologie, die von UBTECH Robotics für seine Robovacs zur Verfügung gestellt wird. Mit USLAM Air 5.0(TM) können die Staubsauger-Roboter von AIRROBO intelligent und genau navigieren und sich selbst positionieren, indem sie intelligentere Karten erstellen und Ziele identifizieren.LiDAR-Technologie und SLAM-Algorithmus sind die Kerntechnologien jeder Art von Roboter. Die leistungsstarke USLAM-Technologie von UBTECH Robotics hat die Tochtermarke AIRROBO gestärkt und den USLAM Air 5.0TM hervorgebracht, der reale Probleme bei der Automatisierung der Haushaltsreinigung mit hoher Effizienz, Genauigkeit und Stabilität löst, indem er zum Beispiel nicht gegen Stühle und Tische stößt, bevor er aufräumt, oder Haustiere verwechselt und den Boden verschmutzt.Was ist USLAM?Nach fünf Jahren technologischer Entwicklung verfügt UBTECH Robotics über eine Vielzahl proprietärer Kerntechnologien im Bereich der humanoiden Roboter, darunter das Multi-Sensor-SLAM-System, die schlanke semantische Echtzeit-Kartenrekonstruktion, die szenariobasierte autonome Wahrnehmung und das Verstehen, die Navigationsplanung und die Entscheidungssteuerung. Auf der Grundlage dieser Errungenschaften hat UBTECH Robotics eigenständig USLAM (das autonome Positionierungs- und Navigationssystem) entwickelt, das die Funktionen Lokalisierung, Kartierung, Navigation und Wahrnehmung integriert. USLAM ermöglicht nicht nur ein Plug-and-Play-System für mehrere Sensoren, sondern auch eine effizientere, genauere und stabilere Positionierung und Navigation.Was ist USLAM Air 5.0TM?USLAM Air 5.0TM ist eine Weiterentwicklung von USLAM, das seit 5 Jahren im Bereich der humanoiden Roboter validiert und optimiert wurde. Durch die Unterstützung des cloudbasierten intelligenten Serviceroboters Cruzr im Jahr 2017, des autonomen Innenraumüberwachungsroboters AIMBOT im Jahr 2019, des UV-C-Desinfektionsroboters ADIBOT im Jahr 2020 und des intelligenten humanoiden Serviceroboters Walker im Jahr 2021 hat das leistungsstarke USLAM-System von UBTECH Robotics die Entwicklung der Positionierungs- und Navigationstechnologie und die Umsetzung einer breiteren Palette von Anwendungen in der Roboterindustrie gefördert.Kerntechnologien- Kombinierte Laser- und visuelle Navigation für die qualitativ hochwertige Kartierung großer Gebiete.- Multisensoren sorgen für hohe Robustheit und hohe Genauigkeit- Dynamische und zeitnahe Streckenplanung und allseitige autonome 3D-HindernisvermeidungUBTECH Robotics unterstützt AIRROBO durch die systematische Integration von autonomer Positionierungs- und Navigationstechnologie in intelligente Haushaltsgeräte wie Staubsauger-Roboter. Daher ist USLAM Air 5.0TM eine Weiterentwicklung von USLAM. "Air" bezeichnet und symbolisiert den schlanken semantischen Algorithmus, was als geringere Anforderungen an die Hardware aufgrund eines sensibleren Algorithmus interpretiert werden kann. "Air" steht auch für die Markenidentität von AIRROBO. In der praktischen Anwendung ermöglicht USLAM Air 5.0TM eine qualitativ hochwertige Erfassung in großen oder kleinen Wohnbereichen, eine hochpräzise Positionierung mit mehreren Sensoren im Millimeterbereich, eine dynamische Pfadplanung und eine autonome 3D-Hindernisumgehung. Die AIRROBO-Staubsauger-Roboter "denken, verstehen und reagieren"* besser in Bezug auf Erfassung, Navigation, Planung, Wahrnehmung, Positionierung, Reinigung, Sicherheit und Benutzererfahrung. (Bei der LiDAR-Technologie handelt es sich um eine Sensormethode, bei der Licht in Form eines gepulsten Lasers zur Messung von Entfernungen verwendet wird, um die Navigation zu verbessern und die Privatsphäre der Nutzer zu schützen.)"In den letzten Jahren, als das Streben nach einem hohen Lebensstandard zunahm, wurden die Staubsauger-Roboter in China und auf dem Weltmarkt immer weiter optimiert, um dem Trend der alternden Bevölkerung, der zunehmenden Haustierhaltung und der jüngeren Hausbesitzer gerecht zu werden. Mit dem Einzug intelligenter Geräte in Millionen von Haushalten sind die unterschiedlichen Größen von Wohnräumen und die komplexe Innenraumumgebung zu einer Herausforderung für die Smart-Home-Branche geworden," sagte Tommy Zhang, General Manager von AIRROBO.Im Laufe der Jahre hat UBTECH Robotics Roboter in vielen Bereichen eingesetzt. Unter anderem hat USLAM mehr als 100.000 Kilometer an Navigationsdaten* für die genaue Navigation in großen Szenarien verarbeitet. Die Gesamtfläche des autonomen Kartenwerks von USLAM hat eine Million Quadratmeter* überschritten. Die Positioniergenauigkeit von USLAM liegt im Zentimeterbereich, die Regelgenauigkeit bei 1 Millimeter*. USLAM erkennt über tausend unterschiedliche Zielidentifikationen* und unterstützt die Echtzeit-Erstellung von semantischen Karten auf Objektebene.Informationen zu AIRROBOAIRROBO ist eine Marke für intelligente Haushaltsgeräte mit dem Schwerpunkt auf KI-gestützten Technologien. Mit Unterstützung des weltweit führenden Unternehmens für künstliche Intelligenz und humanoide Roboter, UBTECH Robotics, will AIRROBO die modernste Technologie in immer mehr Haushalte rund um den Globus bringen und das intelligente Zuhause zu einer neuen Lebensnorm machen.* Während der Nutzung erstellt das LiDAR auf dem Gerät eine Karte, die ausschließlich der Planung von Reinigungsstrecken dient. Seien Sie versichert, dass wir uns der Bedeutung des Schutzes der Privatsphäre bewusst sind. 