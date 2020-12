USI kündigt den Abschluss der Übernahme von Asteelflash an

Shanghai (ots/PRNewswire) - Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd. ("USI", SSE: 601231), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design- und Produktionsdienstleistungen sowie Modularisierungslösungen, ist erfreut, den erfolgreichen Abschluss der Übernahme (die "Übernahme") der Asteelflash Group ("Asteelflash") durch die Übernahme der Muttergesellschaft Financière AFG S.A.S. bekannt geben zu können. Mit diesem Schritt wird USI auf nunmehr 27 globale Produktionsstandorte in 10 Ländern mit über 24.000 Mitarbeitern und einem gemeinsamen Umsatz von über 7 Milliarden US-Dollar anwachsen.Nach der Übernahme bleibt das Managementteam der Asteelflash Gruppe unverändert. Gemeinsam werden USI und Asteelflash durch die globale Präsenz und technologische Expertise beider Unternehmen einen Mehrwert schaffen, der die Ansprache neuer Marktsegmente sowie Kunden ermöglichen wird. Die Übernahme wird es USI erlauben, die Expansion der Produktionsstätten und Betriebssystemen im Ausland voranzutreiben, um die Nachfrage in Europa und den USA zu befriedigen. Hierdurch kann in der sich entwickelnden neuen multipolaren Welt, in der eine Umstrukturierung der globalen Lieferkette stattfindet, die Oberhand gewonnen werden. Hinsichtlich der Geschäftsentwicklung wird die Übernahme das derzeitige Kundenportfolio und die Umsatzstruktur von USI optimieren und diversifizieren sowie künftig zu einer weltweiten Geschäftsexpansion beitragen. Asteelflash wiederum wird die technologische Expertise von USI nutzen, um neue Geschäftsmöglichkeiten hinzuzugewinnen, das Wachstum zu forcieren und regional der führende Anbieter zu werden."Die Übernahme von Asteelflash ist ein entscheidender Schritt für USI, um die Strategie der 'Modularisierung, Diversifizierung und Globalisierung' umzusetzen", erklärt Jeffrey Chen, Vorstandsvorsitzender von USI. "Nach der Unterzeichnung der Übernahmevereinbarung hat Asteelflash als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie gute Arbeit geleistet und den Betrieb angepasst, um die Kosten wirksam unter Kontrolle zu halten. Ich bin überzeugt, dass nach dem Abschluss der Übernahme der vorgesehenen Synergieplan einschließlich Vertrieb, Supply Chain Management und Technologieaustausch zügig durch die Managementteams von USI und Asteelflash umgesetzt wird. Wir werden gemeinsam daran arbeiten unsere Position als einer der Weltmarkführer auszubauen, um den lokalen Service für unsere internationalen Kunden weiter zu verbessern und globale Talente hinzuzugewinnen, die unsere Kernkompetenzen ausbauen und das Ziel einer nachhaltigen Entwicklung sicherstellen", so Chen."Dies ist ein neuer Meilenstein für Asteelflash, und wir freuen uns, Teil der USI-Familie zu werden. Das Know-how von USI und Asteelflash wird es uns ermöglichen, gemeinsam zu wachsen und in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt einflussreicher zu werden. Gemeinsam werden wir unsere Fähigkeiten, Ressourcen und Fachkenntnisse erweitern, um neue Möglichkeiten zu schaffen und die anspruchsvollen Anforderungen unserer Kunden auf höchstem Qualitätsniveau zu erfüllen", erklärt Gilles Benhamou, Geschäftsführer von Asteelflash.Informationen zu USIUSI (SSE: 601231, Teil des CSI300 Index), Universal Scientific Industrial (Shanghai) Co., Ltd., ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Elektronikdesign und Fertigung sowie SiP (System in Package)-Module. USI bietet D (MS)2 Produktservices, d. h. Dienstleistungen in den Bereichen Design, Fertigung, Miniaturisierung, industrielle Software- und Hardware-Lösungen sowie Materialbeschaffung, Logistik und Instandhaltungsdienste. Mit Asteelflash verfügt USI über 27 Vertriebs-, Produktions- und Servicestandorte auf vier Kontinenten (Amerika, Europa, Asien und Afrika) und bietet seinen Kunden weltweit diversifizierte Produkte in den Bereichen drahtlose Kommunikation, Computer und Speicher, Verbraucher-, Industrie-, Medizin- und Automobilelektronik. USI ist eine Tochtergesellschaft von ASE Technology Holding Co., Ltd. (https://www.aseglobal.com/en/about) (TWSE: 3711, NYSE: ASX), dem weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen in der Halbleiterfertigung in den Bereichen Baugruppen und Tests. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.usiglobal.com (http://www.usiglobal.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/universal-scientific-industrial-co./?viewAsMember=true) und YouTube (http://www.youtube.com/channel/UC91ccQIfa_DPoVrbiP3_IJg).Informationen zu AsteelflashAsteelflash ist ein globaler Electronic Manufacturing Services (EMS) Anbieter in den Bereichen Automotive, Energiemanagement, Internet of Things (IoT), Industrie, Verbraucher, Verteidigung sowie Luft- und Raumfahrt und Datenverarbeitung. Asteelflash erzielte 2018 einen Jahresumsatz von 1 Milliarde US-Dollar und ist damit der zweitgrößte EMS-Anbieter Europas.In 17 Produktionsstandorten in 8 Ländern, darunter Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Tschechien, China, Tunesien, den USA und Mexiko, beschäftigt Asteelflash rund 5.200 Mitarbeiter und verfügt über einzigartige regionale Kenntnisse und Fertigungskapazitäten in Europa und Nordafrika.Asteelflash bedient rund 250 Kunden weltweit mit den größten Teilen der Umsätze in den Bereichen Industrieprodukte, Automotive, Energiemanagement, Cloud-Computing, Verbraucher und Smart Tech Geräten. Die Unternehmenswebsite ist www.asteelflash.com (http://www.asteelflash.com/).