USIMINAS kündigt den Abschluss der Zustimmungseinholung in Zusammenhang mit seinen ausstehenden Anleihen und den Erhalt der erforderlichen Zustimmungen an

Belo Horizonte, Brasilien (ots/PRNewswire) - Usinas Siderúrgicasde Minas Gerais S.A. - USIMINAS, ein Unternehmen mit beschränkterHaftung gemäß den Gesetzen der Föderativen Republik Brasilien (das"Unternehmen"), und seine Tochtergesellschaft Usiminas CommercialLtd., ein als Exempted Company eingetragenes Unternehmen mitbeschränkter Haftung gemäß den Gesetzen der Cayman Islands (der"Emittent"), gaben heute den Abschluss der Zustimmungseinholung (das"Zustimmungsgesuch") von Inhabern der 2018 fällig werdenden 7,25%igenAnleihen, die ohne Einschränkungen und unwiderruflich vom Unternehmengarantiert werden und ursprünglich für einen Gesamtbetrag von US$400.000.000 (die "Anleihen") (CUSIP: 91732BAA7; G93085AA9) ausgegebenworden waren sowie den Erhalt der erforderlichen Zustimmungen vonInhabern der Anleihen zur vorübergehenden Nichteinhaltung derNegativerklärung gemäß dem, für die Anleihen maßgeblichenAnleihevertrag bekannt, die in der Erklärung zum Zustimmungsgesuchvom 1. Dezember 2016 (die "Erklärung zum Zustimmungsgesuch")ausführlicher beschrieben wird.Die Laufzeit des Zustimmungsgesuches begann am 1. Dezember 2016und sein Ablauf wurde durch Pressemitteilungen des Unternehmens vom16. Dezember 2016 bzw. 23. Dezember 2016 bis zum 23. Dezember 2016 um23.59 Uhr, Ortszeit New York Time, und danach erneut bis zum 12.Januar 2017, 23.59 Uhr, Ortszeit New York, (das "Ablaufdatum")verlängert.Das Zustimmungsgesuch endete mit dem Ablaufdatum und zumAblaufdatum hatten das Unternehmen und der Emittent Zustimmungen vonnicht weniger als der Mehrheit des Gesamtbetrages der zu diesemZeitpunkt ausstehenden Anleihen erhalten. Demgemäß wird jedwederVerzug, Verzugsfall oder potenzielle Verzugsfall in Zusammenhang mitder Einräumung von Sicherungsrechten über die Sicherheiten, diebestimmten brasilianischen Geberbanken und Pfandrechtsinhabern imRahmen der Neuverhandlungen der Verschuldung des Unternehmens gegebenwurden, ab seinem Eintreten vorübergehend bis zum 30. Juni 2017ausgesetzt. Diese Aussetzung ist für alle Inhaber von Anleihenwirksam und bindend, einschließlich nachfolgender Inhaber derAnleihen, selbst wenn diese Inhaber ihre Zustimmung nicht gegebenhaben.Gemäß den Bedingungen der Erklärung zum Zustimmungsgesuch und dendarin dargestellten Voraussetzungen wird das Unternehmen eineAuszahlung von $ 2,50 in bar je $ 1.000 des Gesamtbetrages der vonden Inhabern gehaltenen Anleihen vornehmen, die ihre ordnungsgemäßeZustimmung vor dem Ablaufdatum gegeben und sie nicht rechtswirksamwiderrufen haben. Die Auszahlung durch das Unternehmen erfolgt am 19.Januar 2017. In Zusammenhang mit der Zustimmungsvergütung fallenkeine Zinsen an und es werden keine bezahlt.Gemäß den, der Neuverhandlung der Verschuldung (ausschließlich derAnleihen) des Unternehmens zugrunde liegenden Dokumenten beabsichtigtdas Unternehmen, spätestens am 30. Juni 2017 ein Umtauschangebot fürdie Anleihen zu Bedingungen vorzulegen, die derzeit verhandeltwerden.Bei Fragen über das Zustimmungsgesuch wenden Sie sich bitte unter(888) 292-0070 (gebührenfrei) oder (646) 855-8988 (R-Gespräch) anBofA Merrill Lynch, den Agenten für das Zustimmungsgesuch. Kopien derErklärung zum Zustimmungsgesuch oder anderer einschlägiger Dokumenteerhalten Sie bei D.F. King & Co., Inc., der Informationsstelle fürdas Zustimmungsgesuch, telefonisch unter (212) 269-5550 (R-Gespräch)oder (877) 478-5045 (gebührenfrei) oder schriftlich unter 48 WallStreet, 22nd Floor, New York, New York 10005.Wichtiger HinweisDiese Pressemitteilung dient nur zu Informationszwecken und istweder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe einesAngebots zum Kauf von Wertpapieren. Den Inhabern von Anleihen wirdempfohlen, ihren eigenen Rechtsanwalt, Unternehmensberater undSteuerberater in Bezug auf rechtliche, wirtschaftliche undsteuerliche Fragen betreffend des Zustimmungsgesuchs zu konsultieren.Das Zustimmungsgesuch war nicht an Inhaber von Anleihen inRechtsordnungen gerichtet, in denen die Unterbreitung einesZustimmungsgesuchs den Gesetzen und Vorschriften dieser Rechtsordnungwiderspricht, und Zustimmungserklärungen von oder im Auftrag dieserwurden nicht akzeptiert.Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Aussagenim Sinne des Paragrafen 27A des Securities Act. ZukunftsgerichteteAussagen schließen Unabwägbarkeiten, Risiken und Annahmen ein, dadiese Aussagen ebenfalls Informationen über mögliche oder erwartetezukünftige Pläne und Absichten von Usiminas betreffen, einschließlichdes Beginns eines Tauschangebotes, operativer Ergebnisse,Geschäftsstrategien, Finanzierungspläne, der Wettbewerbsposition, desBranchenumfelds, potenzieller Wachstumschancen, der Auswirkungenkünftiger Regelwerke und der Folgen des Wettbewerbs.Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerungund Usiminas verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagennach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuerInformationen, künftiger Ereignisse oder anderer Faktoren öffentlichzu aktualisieren oder zu überprüfen. Angesichts der vorstehendbeschriebenen Risiken und Unabwägbarkeiten könnten die in dieserMitteilung dargestellten künftigen Ereignisse und Umstände nichteintreten und sie stellen keine Garantie für künftige Leistung dar.Die tatsächlichen Ergebnisse, Pläne und Leistung von Usiminas könnennennenswert von den in zukunftsgerichteten und in der Erklärung zumZustimmungsgesuch gemachten Angaben abweichen.Über UsiminasUsinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A.-USIMINAS ist einer dergrößten Stahlproduzenten Brasiliens mit ergänzenden Aktivitäten inBergbau und Logistik, Kapitalgütern, Stahlerzeugung und in derStahlverarbeitungsindustrie. Der Firmensitz von Usiminas befindetsich in Rua Professor José Vieira de Mendonça, 3011, Bairro EngenhoNogueira - Belo Horizonte, MG, Brasilien. Weitere Informationenfinden Sie unter www.usiminas.com.br.Investor Relations Department-USIMINASR. Prof. José Vieira de Mendonça, 3011 - 5º andarBairro Engenho Nogueira - Belo Horizonte/MGZIP Code 31310-260Telefon: 55 (31) 3499-8856Pressekontakt:Cristina Morgan CavalcantiHead of Investor Relations-USIMINASTelefon: +55 (31) 3499-8856