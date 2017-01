USD/JPY: Und jetzt?

Seit Längerem habe ich Sie auf das schöne bullishe Setup bei USD/JPY hingewiesen, „Lizenz zum Gelddrucken“ etc. Der Chart zeigt, was für ordentliche Gewinne drin waren. Nun sehen wir – was nach einem solchen Anstieg nicht verwunderlich ist – eine Konsolidierungsphase. Gewinne werden erstmal mitgenommen.

