USD/JPY: Steht nun eine Mega-Rallye ins Haus?

Für das Währungspaar (USD/JPY) hatte ich in meiner jüngsten Analyse einen kleineren Anstieg, bis maximal zum 0.62 Retracement (114.11 ¥), sowie eine sich daran anschließende Korrektur in Aussicht gestellt. Beide Aspekte konnte die zwischenzeitliche Performance auch so nachvollziehen. Dabei ist besonders positiv hervorzuheben, dass die Zielmarke relativ deutlich mittels Schlusskurs überschritten wurde. Selbst die Software „Elwave" hat sich heute mal auf

Ein Beitrag von Henrik Becker.