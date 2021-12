USA warnen Reisende vor Bedrohung Russlands in der Ukraine

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium warnt Ukraine-Reisende vor "der zunehmenden Bedrohungen seitens Russlands". Wer eine Reise in die Ukraine plane, solle dies überdenken, hieß es in den Reisehinweisen am Montag. Die US-Behörden hatten die Ukraine wegen Corona bereits zuvor in ihre höchsten Gefahrenkategorie 4 eingestuft. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spitzte sich in den vergangenen Wochen weiter zu. Die USA und die Nato werfen Russland einen Truppenaufmarsch unweit der Grenze zur Ukraine vor. Moskau fordert hingegen ein Ende der Osterweiterung des westlichen Militärbündnisses - und hat zuletzt konkrete Vorschläge für Sicherheitsgarantien in Europa vorgelegt./nau/DP/nas