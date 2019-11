USA verhängen weitere Sanktionen gegen venezolanische Funktionäre

WASHINGTON/CARACAS (dpa-AFX) - Die USA haben neuen Sanktionen gegen fünf führende Angehörige der venezolanischen Sicherheitskräfte verhängt.



Unter anderem setzte das US-Finanzministerium am Dienstag den Leiter des Strategischen Kommandos der Streitkräfte, Admiral Remigio Ceballos, und den Generalsekretär des Nationalen Verteidigungsrats, José Adelino Ornelas Ferreira, auf die Schwarze Liste. Damit werden alle Konten und Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren und US-Bürger dürfen keine Geschäfte mit ihnen machen. Zuvor hatten bereits die Europäische Union und Kanada Sanktionen gegen die fünf Funktionäre verhängt.

In Venezuela liefern sich die sozialistische Regierung von Präsident Nicolás Maduro und die Opposition um den selbst ernannten Interimspräsidenten Juan Guaidó seit Anfang des Jahres einen erbitterten Machtkampf. Die USA, viele EU-Staaten und lateinamerikanische Länder erkennen Maduro nicht länger als Staatschef an und haben bereits eine Reihe von Sanktionen gegen die Regierung in Caracas verhängt. Trotz der internationalen Unterstützung ist es Guaidó bislang allerdings nicht gelungen, in Venezuela die Macht zu übernehmen./dde/DP/edh