USA verhängen Strafzölle gegen China - Peking plant Gegenmaßnahmen

WASHINGTON/PEKING (dpa-AFX) - Die USA wollen an diesem Freitag Sonderzölle von 25 Prozent auf chinesische Importe im Wert von 34 Milliarden US-Dollar verhängen.



Nach dem Inkrafttreten um Mitternacht Washingtoner Zeit (0600 Uhr MESZ) will China umgehend mit eigenen Zöllen auf US-Waren in ähnlichem Umfang reagieren. Mit der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen eskaliert der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften.

Eine weitere Verschärfung des Streits droht schon in einer Woche, wenn US-Präsident Donald Trump über Sonderabgaben von 25 Prozent auf weitere chinesische Waren im Wert von 16 Milliarden US-Dollar entscheiden will. Auch droht Trump als Reaktion auf die chinesische Vergeltung damit, Zölle in Höhe von 10 Prozent auf weitere Importe aus China im Wert von 200 Milliarden US-Dollar zu verhängen. Dann wäre die Hälfte aller Ausfuhren aus China in die USA betroffen./lw/DP/tos