USA verhängen Sanktionen gegen Iran-nahe Miliz

WASHINGTON (dpa-AFX) - Das US-Außenministerium hat Sanktionen gegen die irakische Miliz Asaib Ahl al-Hak und deren Anführer angekündigt.



Die Gruppe und ihre Köpfe seien gewaltsame Verbündete des Iran, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag in Washington. "Sie handeln im Namen ihrer Herren in Teheran und setzen Gewalt und Terror ein, um die Bemühungen des iranischen Regimes zur Untergrabung der irakischen Souveränität voranzutreiben." Das Ministerium beklagte, die Miliz sei seit ihrer Gründung 2006 für mehr als 6000 Angriffe gegen Kräfte der USA und ihrer Verbündeten verantwortlich und werde von den iranischen Al-Kuds-Brigaden finanziell unterstützt und trainiert. Mit den Strafmaßnahmen werden Vermögenswerte von Asaib Ahl al-Hak und ihren Anführern in den USA eingefroren und Geschäfte mit ihnen untersagt.

Der Chef der Miliz Asaib Ahl al-Hak, Kais al-Khasali, hatte erst am Freitag - nach dem US-Raketenangriff in Bagdad, bei dem unter anderem der Kommandeur der iranischen Al-Kuds-Brigaden, Ghassem Soleimani, getötet wurde - den Amerikanern mit Vergeltung gedroht. Er sagte, die nächsten Tage würden "eine baldige Eroberung und einen großen Sieg" gegen die USA bringen./jac/DP/he