USA und Nordkorea bereiten Unterzeichnunszeremonie vor

SINGAPUR (dpa-AFX) - Auf dem Gipfel zwischen den USA und Nordkorea haben beide Seiten am Dienstag die Unterzeichnungszeremonie für eine gemeinsame Vereinbarung vorbereitet.



Im Gipfelhotel "Capella" wurden zwei Stühle an einen Tisch gerückt. Die Füller für Kim und Trump lagen ebenfalls schon bereit. Im Hintergrund standen auf jeder Seite sechs US-amerikanische und sechs nordkoreanische Flaggen.

Zuvor hatte Trump angekündigt, dass man sich auf eine Vereinbarung verständigt hatte. "Es ist besser gelaufen, als irgendjemand hätte erwarten können. Spitzenklasse", sagte Trump. Was in der Vereinbarung stehen wird, wurde zunächst nicht bekannt. Insbesondere wurde nicht klar, ob tatsächlich ein konkreter Schritt in Richtung einer atomaren Abrüstung Nordkoreas gelungen ist./cs/lw/DP/zb