USA und Kanada planen Militärübung in der Arktis

WASHINGTON (dpa-AFX) - Inmitten des Konflikts mit Russland planen die USA und Kanada eine Militärübung in der Arktis. Die Operation "Noble Defender" solle an diesem Mittwoch mit Unterstützung aus Dänemark beginnen, kündigte Pentagon-Sprecher John Kirby am Montag in Washington an. Ziel sei die Zusammenarbeit der Verbündeten bei der Verteidigung der nördlichen Zugänge Nordamerikas. Bei der regelmäßigen Luftverteidigungsoperation geht es demnach um die Abwehr möglicher Gefahren von Alaska bis Grönland.

Für Washington ist die Arktis von großer strategischer Bedeutung - die US-Regierung beobachtet Russlands militärische Aktivitäten dort sehr genau./nau/DP/jha